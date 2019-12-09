На зупинці в Миколаєві знайшли немовля

У Миколаєві жінка знайшла новонароджену жінку на зупинці громадського транспорту.

Невідома жінка вночі 9 грудня принесла до приймального відділення лікарні №5 у Миколаєві новонароджену дівчинку, яку вона знайшла на зупинці.

Наразі немовля перебуває у пологовому відділенні.

Лікарі після огляду дівчинки визначили, що дитині не більше доби.

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– Дівчинка здорова, її життю зараз нічого не загрожує, – розповіли в управлінні охорони здоров’я Миколаївської міськради.

Там також нагадали, що в усіх пологових будинках міста, міській дитячій лікарні №2 та міській лікарні №5 функціонують Віконця життя для анонімного прийому дітей.

Нещодавно у Хмельницькому 24-річна дівчина намагалася продати новонароджену дитину за 10 тис. грн.

Джерело: міськрада Миколаєва