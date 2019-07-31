В Волынской области женщина-военнослужащий закопала во дворе новорожденную девочку.

Полиция расследует дело по факту возможного умышленного убийства матерью своего новорожденного ребенка – это ст. 117 УК Украины.

За это преступление предусмотрено до 5 лет лишения свободы.

Правоохранители узнали о данном факте от врачей, которые сообщили, что в больницу с кровотечением обратилась роженица, но без ребенка.

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На следующий день недалеко от места проживания женщины в городе Устилуг они обнаружили закопанное тело новорожденной девочки, замотанное в полиэтилен и ткань.

В настоящее время проводится экспертиза. Поскольку женщина является военнослужащим, досудебное расследование будет проводить ГБР.

Напомним, в Ровно 21-летняя женщина с помощью ножа убила свою месячную дочь.

Источник: Прокуратура Волинської області