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Втеча з колонії на Житомирщині: одного з ув’язнених зловили

39-річний засуджений, якого зловили після втечі з колонії на Житомирщині, переховувався у знайомої.

Втеча з колонії на Житомирщині: одного з ув’язнених зловили

10 грудня правоохоронці затримали 39-річного чоловіка (зліва на фото), який 9 грудня втік із Райківської виправної колонії №73 на Житомирщині.

Засуджений за крадіжку переховувався у своєї знайомої в селі Знам’янка Хорошівського району, де його і зловили.

Після втечі чоловікові загрожує ще вісім років позбавлення волі. Кримінальне провадження за ч. 2 ст. 293 Кримінального кодексу вже зареєстровано поліцією.

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Пошуки другого втікача тривають.

Нагадаємо, із Райківської виправної колонії 9 грудня втекли двоє чоловіків, один із яких засуджений за крадіжку, а інший – за незаконне виготовлення та збут наркотиків.

Джерело: Ґрати

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