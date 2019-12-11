Втеча з колонії на Житомирщині: одного з ув’язнених зловили

39-річний засуджений, якого зловили після втечі з колонії на Житомирщині, переховувався у знайомої.

10 грудня правоохоронці затримали 39-річного чоловіка (зліва на фото), який 9 грудня втік із Райківської виправної колонії №73 на Житомирщині.

Засуджений за крадіжку переховувався у своєї знайомої в селі Знам’янка Хорошівського району, де його і зловили.

Після втечі чоловікові загрожує ще вісім років позбавлення волі. Кримінальне провадження за ч. 2 ст. 293 Кримінального кодексу вже зареєстровано поліцією.

Читайте: В Одесі четверо підлітків втекли з притулку на похорон Дар’ї Дробот

Пошуки другого втікача тривають.

Нагадаємо, із Райківської виправної колонії 9 грудня втекли двоє чоловіків, один із яких засуджений за крадіжку, а інший – за незаконне виготовлення та збут наркотиків.

Джерело: Ґрати