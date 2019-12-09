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Двое осужденных сбежали из колонии в Житомирской области

Полиция устанавливает местонахождение осужденных, сбежавших из колонии в Житомирской области.

Двое осужденных сбежали из колонии в Житомирской области

Из Райковской исправительной колонии в Житомирской области сбежали двое осужденных в ночь на понедельник, 9 декабря.

Один из беглецов, Николай Моисеенко, 1980 года отбывал наказание за кражу, другой – Геннадий Мазур – 1985 года рождения сидел за решеткой за незаконное изготовление и сбыт наркотиков.

Двое осужденных сбежали из колонии в Житомирской области / 2 фотографии

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Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение осужденных и просят сообщать информацию о беглецах.

Напомним, в Одессе четверо подростков сбежали из приюта, чтобы попасть на похороны убитой школьницы Дарьи Дробот.

Источник: Нацполиция

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