Полиция устанавливает местонахождение осужденных, сбежавших из колонии в Житомирской области.

Из Райковской исправительной колонии в Житомирской области сбежали двое осужденных в ночь на понедельник, 9 декабря.

Один из беглецов, Николай Моисеенко, 1980 года отбывал наказание за кражу, другой – Геннадий Мазур – 1985 года рождения сидел за решеткой за незаконное изготовление и сбыт наркотиков.







Двое осужденных сбежали из колонии в Житомирской области / 2 фотографии

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Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение осужденных и просят сообщать информацию о беглецах.

Напомним, в Одессе четверо подростков сбежали из приюта, чтобы попасть на похороны убитой школьницы Дарьи Дробот.