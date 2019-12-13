Выколотые глаза и вырезанные органы: каким боевики вернули тело Беспалого

Боевики “ДНР” передали родным Романа Беспалого его изуродованное тело, однако близкие бойца сомневаются, что это он.

Боевики вернули тело украинского военного Романа Беспалого с выколотыми глазами, вырезанными органами, отрезанным носом. Однако семья упорно отказывается верить в смерть бойца.

Жена Романа рассказала, что на теле мужчины не обнаружили характерных шрамов или родимых пятен.

Судмедэксперты из-за отсутствия внутренних органов не смогли установить причину смерти. Также пришлось проводить ДНК-экспертизу, которая подтвердила личность бойца.

За версией боевиков так называемой ДНР, где в плену находился Беспалый, мужчина покончил с собой сам. Однако родные отказываются верить в это.

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Однако это еще не все ужасы, которые выпали на судьбу семьи. Судмедэксперты перед похоронами передали родным погибшего не его тело, а чужие остатки – биоматериалы.

– Мы все в шоке были. Я хотела отменить похороны. Там были и мешки, и уже биологическая масса, кости отошедшие от тела. Там ни черепа не было, ни глаз, – рассказала Анжела Беспалая.

Неизвестные остатки в запечатанном гробу женщина обнаружила, когда в последний раз хотела попрощаться с мужем.

Из-за путаницы с телами женщина будет обращаться в суд.

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