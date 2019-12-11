В дорожно-транспортном происшествии погиб ветеран АТО, военный кинолог Юрий Яцена.
В ДТП погиб бывший боец батальона спецназначения Чернигов, военный кинолог Юрий Яцена.
– Погиб в ДТП ветеран, военный кинолог, участник проекта Друг Героя Яцена Юрий, – рассказала волонтер Галина Цегельник.
По предварительным данным, Яцена сбил автомобиль.
Погиб в ДТП ветеран, военный кинолог, участник проекта “Друг Героя” Яцена Юрий… pic.twitter.com/goCiIBYmD5
— Галина Цегельник (@TSgdalinka) December 10, 2019
Яцена принимал участие в спецоперации по задержанию медового террориста – дедушки, который приносил на посты украинских военных мед со взрывчаткой.
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Ветеран родом из села Рогозки Сновского района. После возвращения из фронта стал кинологом. На Донбассе Юрий встретил любимую женщину и привез на родную Черниговщину.
Ранее Факты ICTV писали, что штаб ООС обнародовал имена погибших украинских воинов, которые 9 декабря подорвались на неизвестном взрывном устройстве.