Убийство волонтера Мирошниченко: суд арестовал обоих нападающих

Второго нападающего на волонтера Артема Мирошниченко в Бахмуте суд отправил за решетку.

Донецкий апелляционный суд 11 декабря изменил меру пресечения 16-летнему подозреваемому в избиении волонтера Артема Мирошниченко, после которого тот вскоре скончался.

То есть суд удовлетворил апелляцию прокуратуры на решение Артемовского горрайонного суда, который ранее отпустил его под круглосуточный домашний арест.

Парня арестовали до 29 января 2020 года без альтернативы в виде залога.

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Напомним, на волонтера Артема Мирошниченко в Бахмуте 29 ноября на улице напали двое несовершеннолетних. Один из них избил мужчину. Впоследствии он скончался в больнице.

За избиением наблюдал 17-летний приятель злоумышленника, который недавно получил условный срок за грабеж.

Его задержали на следующий день после нападения, объявили подозрение, а 3 декабря Артемовский горрайонный суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под домашним арестом на два месяца.

А 7 декабря суд арестовал его сообщника на два месяца без права внесения залога.