В селе Луково Закарпатской области в результате столкновения автомобиля с автобусной остановкой погибла 17-летняя девушка.

Авария произошла на автодороге в селе Луково Иршавского района. На повороте автомобиль марки Volkswagen Passat с номерами иностранной регистрации выехал на встречную полосу и столкнулся с бетонной автобусной остановкой и деревом.

В результате столкновения погибла 17-летняя девушка. В больницу госпитализировали 20-летнего мужчину.

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На Закарпатье авто врезалось в автобусную остановку: погибла несовершеннолетняя девушка / 3 фотографии

Пострадавший утверждает, что за рулем авто была девушка. Как сообщили в полиции, сам молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту ДТП со смертельным исходом полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК Украины.

Ранее Факты ICTV писали о ДТП на Тернопольщине, где женщина вылетела из автобуса и попала под его колеса.