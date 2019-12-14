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Факти / Надзвичайні події

На Закарпатті авто врізалось в автобусну зупинку: загинула неповнолітня дівчина

У селі Луково Закарпатської області внаслідок зіткнення автомобіля з автобусною зупинкою загинула 17-річна дівчина.

На Закарпатті авто врізалось в автобусну зупинку: загинула неповнолітня дівчина

Аварія сталася на автодорозі в селі Луково Іршавського району. На повороті автомобіль марки Volkswagen Passat з номерами іноземної реестрації виїхав на зустрічну смугу й зіткнувся з бетонною автобусною зупинкою та деревом.

Внаслідок зіткнення загинула 17-річна дівчина. До лікарні госпіталізували 20-річного чоловіка.

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На Закарпатті авто врізалось в автобусну зупинку: загинула неповнолітня дівчина / 3 фотографии

Постраждалий стверджує, що за кермом авто була дівчина. Як повідомили в поліції, сам молодик перебував у стані алкогольного сп‘яніння.

За фактом ДТП зі смертельними наслідками поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 КК України.

Раніше Факти ICTV писали про ДТП на Тернопільщині, де жінка вилетіла з автобуса і потрапила під його колеса.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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