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Факты / Происшествия

Смертельное ДТП на Тернопольщине: женщина вылетела из автобуса и попала под его колеса

На автодороге в обход Тернополя произошло ДТП, которое повлекло смерть женщины.

Смертельное ДТП на Тернопольщине

Около 12.00 между селами Чистилов и Великий Глубочек автомобиль Dacia Logan столкнулся с рейсовым автобусом, который следовал по маршруту Тернополь-Чистилов.

В момент столкновения в автобусе находились пассажиры. В результате удара 65-летняя женщина, которая сидела рядом с водителем автобуса, вылетела через лобовое стекло и попала под его переднее колесо.

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Спасти пострадавшую не удалось.

В результате ДТП госпитализированы четыре пассажира автобуса и водитель автомобиля.

Причину ДТП установит следственно-оперативная группа. Происшествие внесено в ЕРДР в соответствии со ст. 286 ч. 2 УК.

Напомним, 8 декабря на Владимирском спуске в Киеве Audi выбросило на встречную полосу и авто протаранило Skoda. В результате ДТП один человек погиб, еще четыре получили травмы.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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