На Тернопольщине школьный автобус попал в ДТП – есть жертвы

В Тернопольской области в результате столкновения легковушек и школьного автобус с детьми погиб один человек.
На автодороге Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече вблизи села Кровинка Тернопольской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб мужчина.
По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Sharan выехал на полосу встречного движения и как результат – столкнулся с автобусом, а затем врезался в еще один встречный автомобиль ВАЗ-21074.
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В результате столкновения водитель ВАЗа, 62-летний мужчина погиб на месте происшествия.
В ходе проверки стало известно, что на момент аварии в автобусе находилось десять учеников, которые ехали на школьную олимпиаду. К счастью, дети не пострадали.
Водителя иномарки – жителя Львовской области, задержали.
Ранее Факты ICTV писали о том, что на Закарпатье авто врезалось в автобусную остановку, в результате чего погибла несовершеннолетняя девушка.