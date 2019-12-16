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Ударил в грудь и сломал камеру: в Киеве мужчина избил патрульную

На Троещине в Киеве мужчина избил 19-летнюю полицейскую.

поліція

На улице Закревского в Киеве мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил 19-летнюю патрульную.

На вызов направили экипаж полицейских.

Мужчина проходил мимо патрульных, которые пытались остановить конфликт между двумя женщинами, которые выгуливали собак. Он ударил полицейскую в грудь и сбил нагрудную камеру, размещенную на форме.

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29-летний задержанный проживает на Троещине и ранее судим не был.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.

Решается вопрос о объявлении фигуранту подозрения и избрании ему меры пресечения.

Напомним, в Кропивницком Кировоградской области водитель автомобиля умер после задержания полицейскими. Правонарушитель находился за рулем в нетрезвом состоянии и пытался устроить потасовку с патрульными.

Источник: Нацполиция

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