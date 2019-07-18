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В Кропивницком мужчина умер после задержания патрульными

В Кировоградской области водитель пытался устроить драку с патрульными и умер после задержания.

В Кропивницком мужчина умер после задержания патрульными

В Кропивницком Кировоградской области водитель автомобиля умер после задержания полицейскими.

Сообщается, что правонарушитель находился за рулем в нетрезвом состоянии и пытался устроить потасовку с патрульными. На помощь водителю также подоспели его знакомые, против которых полицейские были вынуждены применить спецсредства.

После задержания стражи порядка заметили, что мужчина теряет сознание. Несмотря на оказанную первую помощь, медики скорой, прибывшие на место, констатировали смерть задержанного.

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Во время осмотра тела судебно-медицинским экспертом видимых телесных повреждений, которые могли бы стать причиной смерти, не обнаружено.

Напомним, в Киевской области парень застрелился в отделении полиции.

Источник: Нацполиция

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