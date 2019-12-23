Отправлял интимные фото: в Каховке мужчина развращал малолетнюю

Прокуратура Херсонской области задержала мужчину, который развращал ребенка и заставлял участвовать в создании порнографического контента.

В Херсонской области следователи прокуратуры совместно с отделом киберполиции задержали мужчину, который развращал ребенка и заставлял его принимать участие в создании изображений порнографического характера.

– Мужчина в течение длительного времени пересылал изображения с явными признаками порнографического характера, видео демонстрацией своих половых органов, которое сопровождалось разговорами на сексуальные темы. Это отражено в переписке в мобильном приложении между ребенком и им, – отмечают в прокуратуре.

Кроме того, мужчина заставлял ребенка принять участие в создании изображений порнографического характера, дублируя фото, которые он ей прислал.

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Все сведения внесены в Единый реестр досудебного расследования по факту совершения развратных действий в отношении малолетнего и распространение порнографических предметов среди несовершеннолетних. А также принуждением несовершеннолетних к участию в создании такого контента.

Сейчас мужчина задержан и ждет избрания меры пресечения.

Напомним, киберполиция разоблачила преступную группу, которая создавала и продавала детское порно.

Источник: Каховская местная прокуратура