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Надсилав інтимні фото: в Каховці чоловік розбещував малолітню

Прокуратура Херсонської області затримала чоловіка, який розбещував дитину та змушував брати участь у створені порнографічного контенту.

Надсилав інтимні фото: в Каховці чоловік розбещував малолітню

У Херсонській області слідчі прокуратури разом з відділом кіберполіції затримали чоловіка, який розбещував малолітню особу та змушував її брати участь у створені зображень порнографічного характеру.

– Чоловік протягом тривалого часу пересилав зображення з явними ознаками порнографічного характеру, відео з демонструванням своїх статевих органів, що супроводжувалося розмовами на сексуальні теми. Це відображено в листуванні у мобільному додатку між дитиною та ним, – зазначають у прокуратурі.

Крім того, чоловік змушував дитину взяти участь у створені зображень порнографічного характеру, дублюючи фото, які він їй надіслав.

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Усі відомості внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за фактом вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи та розповсюдження порнографічних предметів серед неповнолітніх. А також примушуванням неповнолітніх до участі у створенні такого контенту.

Наразі чоловік затриманий та чекає на обрання запобіжного заходу.

Джерело: Каховська місцева прокуратура

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