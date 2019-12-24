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Факты / Происшествия

В Карпатах спасли туриста из США

В Карпатах во время покорения Говерлы исчез американский турист. Спасателям удалось его найти за несколько часов.

В Карпатах спасли туриста из США

В Службу спасения в 12.30 обратился гражданин США и заявил, что он утром отправился со спортивной базы Заросляк на Говерлу зеленым маршруту и потерял ориентировку.

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– На поиски туриста в 12.58 выехали ворохтянские спасатели, шесть человек личного состава и одна единица техники. Спасатели поддерживали с туристом мобильная связь, – рассказали в ГСЧС.

В 15.15 спасатели нашли иностранного туриста в удовлетворительном состоянии.

Ранее Факты ICTV писали, что в селе Луково Закарпатской области в результате столкновения автомобиля с автобусной остановкой погибла 17-летняя девушка.

Источник: ГСЧС

Фото: Dreamstime

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