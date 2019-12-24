В Карпатах спасли туриста из США

В Карпатах во время покорения Говерлы исчез американский турист. Спасателям удалось его найти за несколько часов.
В Службу спасения в 12.30 обратился гражданин США и заявил, что он утром отправился со спортивной базы Заросляк на Говерлу зеленым маршруту и потерял ориентировку.
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– На поиски туриста в 12.58 выехали ворохтянские спасатели, шесть человек личного состава и одна единица техники. Спасатели поддерживали с туристом мобильная связь, – рассказали в ГСЧС.
В 15.15 спасатели нашли иностранного туриста в удовлетворительном состоянии.
Ранее Факты ICTV писали, что в селе Луково Закарпатской области в результате столкновения автомобиля с автобусной остановкой погибла 17-летняя девушка.
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