В Карпатах спасли туриста из США

В Карпатах во время покорения Говерлы исчез американский турист. Спасателям удалось его найти за несколько часов.

В Службу спасения в 12.30 обратился гражданин США и заявил, что он утром отправился со спортивной базы Заросляк на Говерлу зеленым маршруту и потерял ориентировку.

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– На поиски туриста в 12.58 выехали ворохтянские спасатели, шесть человек личного состава и одна единица техники. Спасатели поддерживали с туристом мобильная связь, – рассказали в ГСЧС.

В 15.15 спасатели нашли иностранного туриста в удовлетворительном состоянии.

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