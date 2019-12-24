У Карпатах врятували туриста із США

У Карпатах під час підкорення Говерли зник американський турист. Рятувальникам вдалося його знайти за кілька годин.
До Служби порятунку о 12.30 звернувся громадянин США та заявив, що він вранці вирушив зі спортивної бази Заросляк на Говерлу зеленим маршрутом та втратив орієнтування.
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– На пошуки туриста о 12.58 виїхали ворохтянські рятувальники, шість чоловік особового складу та одна одиниця техніки. Рятувальники підтримували з туристом мобільний зв’язок, – розповіли у ДСНС.
О 15.15 рятувальники знайшли іноземного туриста в задовільному стані.
Раніше Факти ICTV писали, що у селі Луково Закарпатської області внаслідок зіткнення автомобіля з автобусною зупинкою загинула 17-річна дівчина.
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