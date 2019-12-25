Сорвались в пропасть: в Грузии в ДТП погибли пять школьников

В двух городах Грузии траур за погибшими в автокатастрофе школьниками.
В Аджарии в автоаварии погибли пятеро учеников 11-го класса. Машина, в которой находились подростки, сорвалась с обрыва.
Как сообщают грузинские СМИ, авто сорвалось в пропасть из-за высокой скорости.
Трагедия произошла, когда транспортное средство передвигалось по территории национального парка Мтирала.
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В связи со случившемся в аджарских городах Батуми и Кобулети отложены предновогодние мероприятия.
Напомним, в ноябре 2018 в Перу в пропасть сорвался автобус с пятнадцатью детьми.
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