Сорвались в пропасть: в Грузии в ДТП погибли пять школьников

В двух городах Грузии траур за погибшими в автокатастрофе школьниками.

В Аджарии в автоаварии погибли пятеро учеников 11-го класса. Машина, в которой находились подростки, сорвалась с обрыва.

Как сообщают грузинские СМИ, авто сорвалось в пропасть из-за высокой скорости.

Трагедия произошла, когда транспортное средство передвигалось по территории национального парка Мтирала.

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В связи со случившемся в аджарских городах Батуми и Кобулети отложены предновогодние мероприятия.

Напомним, в ноябре 2018 в Перу в пропасть сорвался автобус с пятнадцатью детьми.