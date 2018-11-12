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В Перу автобус с детской футбольной командой упал в ущелье: есть жертвы

В Перу в пропасть упал автобус с пятнадцатью детьми, которые играют за футбольную команду в чемпионате до 14 лет.

В Перу между провинциями Чачапояс и Родригес де Мендоза случилась ужасная авария с детской футбольной командой.

Об этом сообщает издание Peru21.

Автобус с детской футбольной командой упал в пропасть. По предварительной информации погибло семь человек. Среди которых 6 детей и водитель автобуса.

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Всего в автобусе находилось 35 человек, из них 15 – футболисты детской команды в возрасте 13-14 лет.

Футбольная команда ехала на выездной матч в чемпионате для спортсменов в возрасте до 14-ти лет.

Причину аварии сейчас выясняют.

Напомним, в июле этого года 12 футболистов и их тренера успешно вывели наружу из затопленной пещеры в Таиланде, в которой они находились 9 дней без воды и пищи.

Фото: Peru21|Minsa.

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