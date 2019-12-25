Зірвалися у прірву: в Грузії у ДТП загинули п’ять школярів

У двох містах Грузії траур за загиблими в автокатастрофі школярами.

В Аджарії в автоаварії загинули п’ятеро учнів 11-го класу. Машина, в якій знаходилися підлітки, зірвалася з обриву.

Як повідомляють грузинські ЗМІ, авто зірвалося в прірву через високу швидксть.

Трагедія сталася, коли транспортний засіб пересувався територією національного парку Мтірала.

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В аджарських містах Батумі та Кобулеті відкладено передноворічні заходи.

Нагадаємо, у листопаді 2018 року у Перу в прірву зірвався автобус з п’ятнадцятьма підлітками.