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СБУ задержала полковника Минобороны за системную коррупцию

В Хмельницкой области во время получения взятки задержали начальника одного из отделов Министерства обороны.

СБУ

Сотрудники СБУ установили, что начальник одного из отделов Минобороны в Хмельницкой области организовал схему получения “откатов” от коммерсантов.

За это полковник не препятствовал в поставках газа для объектов Минобороны в Хмельницком.

Кроме того, за получение взятки он гарантировал победы в тендерах на 2020 год. Полковника задержали во время получения очередной неправомерной выгоды.

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Сотрудники СБУ задокументировали факт получения начальником отдела Минобороны взятки в размере 80 тыс. грн, а также вымогательства 40 тыс. грн за решение вопроса об уклонении от военной службы.

Правоохранители изъяли у злоумышленника часть неправомерно полученных денег и документацию, которая доказывает его незаконную деятельность.

Полковнику объявили подозрение по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (Злоупотребление влиянием).

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому, а также отстранения его от должности.

К слову, в Киеве за вымогательство взятки в размере $50 тыс. задержали двух руководителей среднего звена НААН.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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