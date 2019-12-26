СБУ затримала полковника Міноборони за системну корупцію

У Хмельницькій області під час отримання хабара затримали начальника одного із відділів Міністерства оборони.

Співробітники СБУ встановили, що начальник одного із відділів Міноборони у Хмельницькій області організував схему отримання “відкатів” від комерсантів.

За це полковник не перешкоджав у постачанні газу для об’єктів Міноборони у Хмельницькому.

Крім того, за отримання хабара він гарантував перемоги у тендерах на 2020 рік. Полковника затримала під час отримання чергової неправомірної вигоди.

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Співробітники СБУ задокументували факт отримання начальником відділу Міноборони хабара у розмірі 80 тис. грн, а також вимагання 40 тис. грн за вирішення питання щодо ухилення від військової служби.

Правоохоронці вилучили у зловмисника частину неправомірно отриманих грошей та документацію, яка доводить його незаконну діяльність.

Полковнику оголосили підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч. 3 ст. 369-2 КК України (Зловживання впливом).

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному, а також відсторонення його від посади.

До слова, у Києві за вимагання хабара у розмірі $50 тис. затримали двох керівників середньої ланки НААН.