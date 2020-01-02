Вырезали тело из машины: на Днепропетровщине водитель врезался в отбойник

В Юривском районе Днепропетровской области произошло ДТП, в результате которого погиб человек.

На Днепропетровщине водитель легкового автомобиля ЗАЗ 1102 Таврия, вероятно, не справившись с управлением, въехал в дорожный отбойник.

От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.

Читайте: Масштабное ДТП: на Житомирской трассе столкнулись четыре авто

Сотрудники подразделения ДСНС с помощью спецоборудования извлекли тело погибшего из поврежденной машины.

Полиция сейчас проводит следственные действия по установлению обстоятельств аварии.

Ранее Факты ICTV писали о том, что на Закарпатье авто врезалось в автобусную остановку. В результате столкновения погибла 17-летняя девушка. В больницу госпитализировали 20-летнего мужчину.