Двойное убийство девушек в Киеве – подозреваемых задержали в Одессе

В Одессе правоохранители задержали подозреваемых в двойном убийстве на столичном Подоле.

На одесском вокзале полиция задержала подозреваемых в двойном убийстве подростков на Подоле в Киеве.

Мужчину и женщину передали следственно-оперативной группе киевской полиции для проведения следственных действий.

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В сети распространяется информация, что речь идет о Ксендзике из села Любитов Ковельского района Волынской области, неоднократно судимого и Бершацкой – уроженке села Липняжка Добровеличкивского района Кировоградской области.

Вероятно, именно они перед Новым годом сняли ту квартиру, в которой нашли тела девушек.

По факту убийства девушек в Киеве было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК.

Напомним, в съемной квартире на улице Кирилловской в Киеве были обнаружены трупы двух девушек. Сейчас личности погибших установлены: это местные жительницы 2000 и 2003 годов рождения.