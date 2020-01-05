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Факты / Происшествия

Пожар под Киевом: на даче сгорели три человека

В результате пожара на даче в Вышгородском районе Киевской области погибли три человека.

Пожежа під Києвом

Пожар вспыхнул 5 января около 00.15 в доме в селе Раковка, расположенного на территории дачного кооператива Сады-2, 8 линия.

Когда из Вышгорода прибыли спасатели, горела крыша и второй этаж дачного дома на площади 56 кв. м.

Они нашли в доме тела трех погибших – 1937, 1960 и 1968 годов рождения.

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Полностью ликвидировать пожар удалось в 2.40. Привлекалось три единицы техники и 20 человек личного состава.

Причина пожара устанавливается.

Недавно в результате пожара в Запорожской области погибли мать и двое малолетних детей.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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