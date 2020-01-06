Подвійне вбивство дівчат у Києві – підозрюваних затримали в Одесі

В Одесі правоохоронці затримали підозрюваних у подвійному вбивстві на столичному Подолі.

На одеському вокзалі поліція затримала підозрюваних у подвійному вбивстві підлітків на Подолі у Києві.

Чоловіка і жінку передали слідчо-оперативній групі київської поліції для проведення слідчих дій.

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У мережі шириться інформація, що йдеться про Ксендзика із села Любитів Ковельського району Волинської області, неодноразово судимого та Бершацьку – уродженку села Липняжки Добровеличківського району Кіровоградської області.

Імовірно, саме вони перед Новим роком зняли ту квартиру, в якій знайшли тіла дівчат.

За фактом вбивства дівчат в Києві було розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) КК.

Нагадаємо, в орендованій квартирі на вулиці Кирилівській у Києві були виявлені трупи двох дівчат. Наразі особи загиблих встановлені: це місцеві мешканки 2000 та 2003 років народження.