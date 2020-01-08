Катастрофа самолета Международных авиалиний Украины 8 января стала одной из главных тем не только Украины, но и мира. Факты ICTV рассказывают, как освещают событие в иностранных СМИ.

Во многих американских СМИ катастрофа самолета МАУ не вышла на первый план из-за атаки базы США в Ираке.

Однако именно потому, что самолет разбился в Иране, многие СМИ в США активно освещают данное событие. Последние новости об авиакатастрофе даже вывели на главные страницы такие издания, как CNN, Time и NBC News.

Сейчас в большинстве американских СМИ не предоставляют оценку события, а следят за ситуацией и обнародуют информацию, которая касается заявлений украинских чиновников, руководства МАУ и тому подобное.

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На фоне обострения отношений между США и Ираном, некоторые СМИ также упоминают о смертельных авиакатастрофах в стране, которые произошли в последние годы.

Европейские СМИ обращают больше внимания на обстрел американской базы в Иране, однако катастрофа самолета МАУ является одной из важных тем дня.

Такие издания как Польское радио, Deutsche Welle и The Guardian также не дают никакой аналитики и решили сконцентрироваться на возможных причинах авиакатастрофы, заявлениях украинских чиновников и событиях, которые предшествовали событию.

Между тем иранские СМИ почти не подают новости о катастрофе самолета МАУ. Те новости, которые сейчас есть, очень скупо описывают ситуацию с авиакатастрофой.

Несмотря на то, что большинство жертв катастрофы – граждане Ирана, данная тема не стала значительной частью повестки дня, что может быть связано с военным противостоянием с США.

Напомним, 8 января в Тегеране вскоре после взлета разбился украинский пассажирский самолет Boeing 737, на борту которого находились около 170 человек.