Катастрофа літака Міжнародних авіаліній України 8 січня стала однією з головних тем не лише України, але й світу. Факти ICTV розповідають, як висвітлюють подію в іноземних ЗМІ.

У багатьох американських ЗМІ катастрофа літака МАУ не вийшла на перший план через атаку бази США в Іраку.

Проте саме через те, що літак розбився в Ірані, багато ЗМІ у США активно висвітлюють зазначену подію. Останні новини про авіакатастрофу навіть вивели на головні сторінки такі видання, як CNN, Time та NBC News.

Наразі в більшості американських ЗМІ не надають оцінку події, а слідкують за ситуацією і оприлюднюють інформацію, яка стосується заяв українських високопосадовців, керівництва МАУ тощо.

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На тлі загострення відносин між США та Іраном, деякі ЗМІ також згадують про смертельні авіакатастрофи в країні, які відбулися протягом останніх років.

Європейські ЗМІ звертають більшу увагу на обстріл американської бази в Ірані, однак катастрофа літака МАУ є однією з важливих тем дня.

Такі видання як Польське радіо, Deutsche Welle та The Guardian також не дають жодної аналітики і вирішили сконцентруватися на можливих причинах авіакатастрофи, заявах українських високопосадовців та подіях, які передували події.

Тим часом іранські ЗМІ майже не подають новини щодо катастрофи літака МАУ. Ті новини, які наразі є, дуже скупо описують ситуацію з авіакатастрофою.

Незважаючи на те, що більшість жертв катастрофи – громадяни Ірану, зазначена тема не стала значною частиною порядку денного, що може бути пов’язано із військовим протистоянням з США.

Нагадаємо, 8 січня у Тегерані незадовго після зльоту розбився український пасажирський літак Boeing 737, на борту якого знаходилися близько 170 людей.