МАУ скасовує всі рейси до Тегерана на невизначений термін

8 січня літак авіакомпанії Міжнародні Авіалінії України під час рейсу PS752 за маршрутом Тегеран – Київ зник з радарів, через декілька хвилин після вильоту з міжнародного аеропорту Тегерана.
За попередніми даними, на борту літака було 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. На даний момент співробітники авіакомпанії з’ясовують точну кількість пасажирів на борту.
Авіакомпанія висловлює щирі співчуття родинам потерпілих в результаті авіакатастрофи та робитиме все можливе для надання підтримки родичам та близьким постраждалих.
Авіакомпанія МАУ ухвалила рішення щодо призупинення виконання власних рейсів до Тегерана на невизначений термін.
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Рейс виконувався на літаку Boeing 737-800 NG, реєстраційний номер UR-PSR. Літак 2016 року виробництва, був отриманий авіакомпанією безпосередньо з заводу концерну.
Останнє планове технічне обслуговування літак пройшов 6 січня 2020 року.
– Буде проведено ретельне розслідування події із залученням авіаційної влади України, Ірану, представників компанії-виробника Boeing, авіакомпанії, а також Національного бюро розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами в Україні, – зазначили в МАУ.
Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту через технічні неполадки розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України. Більшість пасажирів літака були громадянами Ірану.
Внаслідок катастрофи загинули 11 українців. Підготовлено спеціальні борти для відправки в Тегеран лінією МЗС і Міноборони для вивезення тіл загиблих.
Джерело: МАУ