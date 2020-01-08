МАУ скасовує всі рейси до Тегерана на невизначений термін

8 січня літак авіакомпанії Міжнародні Авіалінії України під час рейсу PS752 за маршрутом Тегеран – Київ зник з радарів, через декілька хвилин після вильоту з міжнародного аеропорту Тегерана.

За попередніми даними, на борту літака було 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. На даний момент співробітники авіакомпанії з’ясовують точну кількість пасажирів на борту.

Авіакомпанія висловлює щирі співчуття родинам потерпілих в результаті авіакатастрофи та робитиме все можливе для надання підтримки родичам та близьким постраждалих.

Авіакомпанія МАУ ухвалила рішення щодо призупинення виконання власних рейсів до Тегерана на невизначений термін.

Читайте: Перше відео з місця катастрофи літака МАУ Boeing 737 в Тегерані