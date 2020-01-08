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МАУ скасовує всі рейси до Тегерана на невизначений термін

8 січня літак авіакомпанії Міжнародні Авіалінії України під час рейсу PS752 за маршрутом Тегеран – Київ зник з радарів, через декілька хвилин після вильоту з міжнародного аеропорту Тегерана.

МАУ скасовує всі рейси до Тегерана на невизначений термін

За попередніми даними, на борту літака було 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. На даний момент співробітники авіакомпанії з’ясовують точну кількість пасажирів на борту.

Авіакомпанія висловлює щирі співчуття родинам потерпілих в результаті авіакатастрофи та робитиме все можливе для надання підтримки родичам та близьким постраждалих.

Авіакомпанія МАУ ухвалила рішення щодо призупинення виконання власних рейсів до Тегерана на невизначений термін.

ЧитайтеПерше відео з місця катастрофи літака МАУ Boeing 737 в Тегерані

Рейс виконувався на літаку Boeing 737-800 NG, реєстраційний номер UR-PSR. Літак 2016 року виробництва, був отриманий авіакомпанією безпосередньо з заводу концерну.

Останнє планове технічне обслуговування літак пройшов 6 січня 2020 року.

– Буде проведено ретельне розслідування події із залученням авіаційної влади України, Ірану, представників компанії-виробника Boeing, авіакомпанії, а також Національного бюро розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами в Україні, – зазначили в МАУ.

Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту через технічні неполадки розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України.  Більшість пасажирів літака були громадянами Ірану.

Внаслідок катастрофи загинули 11 українців. Підготовлено спеціальні борти для відправки в Тегеран лінією МЗС і Міноборони для вивезення тіл загиблих.

Джерело: МАУ

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