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Иран предложил Украине и США присоединиться к расследованию авиакатастрофы МАУ

Иран предложил Украине, США и другим странам присоединиться к расследованию авиакатастрофы самолета МАУ.

Авіакатастрофа Boeing 737 МАУ в Ірані

Председатель Национального управления авиации Ирана Али Абидзаде заявил, что представителей других стран пригласили к участию в расследовании авиакатастрофы самолета МАУ.

В частности, в указанном расследовании должны участвовать Иран (государство, где произошла катастрофа), Украина (государство-оператор самолета) и США (государство-производитель самолета).

Иранская группа по расследованию несчастных случаев уже предложила Украине и США назначить команду специалистов.

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В настоящее время Иран не препятствует другим странам в проведении расследования авиакатастрофы самолета МАУ в Тегеране.

По словам Абидзаде, вскоре после катастрофы Иран сообщил о ней Украине и США, а также предоставил информацию Швеции и Канаде, поскольку граждане этих стран находились на борту самолета.

К слову, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что специалисты страны хотят присоединиться к расследованию авиакатастрофы в Тегеране.

Источник: Национальное управление авиации Ирана

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