Украина изучает версию поражения самолета МАУ ракетой – Данилов

В Украине пока не исключают версию о возможном поражения самолета МАУ, который разбился в Иране, ракетой российского ЗРК Тор.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что сейчас комиссия Украины, которая занимается расследованием авиакатастрофы самолета МАУ в Тегеране, проводит совещание с участием представителей компетентных органов Ирана.

Сегодня не исключают версию о возможном поражения самолета МАУ ракетой российского ЗРК Тор, поскольку в интернете уже появилась информация об обнаружении обломков указанной ракеты.

Также среди основных версий авиакатастрофы в Иране:

разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам;

взрыв внутри самолета в результате теракта;

столкновение с БПЛА или другим летающим объектом.

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По словам Данилова, в состав украинской комиссии входят эксперты, участвующие в расследовании падения MH17.

Сейчас с властями Ирана согласовывают выезд комиссии на место падения самолета, где будут искать обломки ракеты ЗРК Тор.

К слову, западные спецслужбы считают, что самолет МАУ мог разбиться из-за технической неисправности.