PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Украина изучает версию поражения самолета МАУ ракетой – Данилов

В Украине пока не исключают версию о возможном поражения самолета МАУ, который разбился в Иране, ракетой российского ЗРК Тор.

Авіакатастрофа Boeing 737 МАУ в Ірані

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что сейчас комиссия Украины, которая занимается расследованием авиакатастрофы самолета МАУ в Тегеране, проводит совещание с участием представителей компетентных органов Ирана.

Сегодня не исключают версию о возможном поражения самолета МАУ ракетой российского ЗРК Тор, поскольку в интернете уже появилась информация об обнаружении обломков указанной ракеты.

Также среди основных версий авиакатастрофы в Иране:

  • разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам;
  • взрыв внутри самолета в результате теракта;
  • столкновение с БПЛА или другим летающим объектом.

Читайте: Самолет МАУ пытался вернуться в аэропорт Тегерана – предварительный доклад

По словам Данилова, в состав украинской комиссии входят эксперты, участвующие в расследовании падения MH17.

Сейчас с властями Ирана согласовывают выезд комиссии на место падения самолета, где будут искать обломки ракеты ЗРК Тор.

К слову, западные спецслужбы считают, что самолет МАУ мог разбиться из-за технической неисправности.

Источник: ЦензорНЕТ

Фото: Getty Images

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Авіакатастрофа Boeing 737 МАУ в Ірані
Самолет МАУ пытался вернуться в аэропорт Тегерана – предварительный доклад
Взорвался при касании с землей – новое видео авиакатастрофы самолета МАУ
Взорвался при касании с землей – новое видео авиакатастрофы самолета МАУ
Канада выключила подсветку самой высокой башни в знак траура по жертвам катастрофы МАУ
Канада выключила подсветку самой высокой башни в знак траура по жертвам катастрофы МАУ
Авіакатастрофа Boeing 737 МАУ в Ірані
Авиакатастрофа в Иране могла произойти из-за технической неисправности – Reuters
Джастін Трюдо
Авиакатастрофа в Иране: Канада хочет присоединиться к расследованию
Борт с украинскими специалистами приземлился в Иране для расследования авиакатастрофы
Борт с украинскими специалистами приземлился в Иране для расследования авиакатастрофы
Зеленский записал обращение в связи с авиакатастрофой в Иране
Зеленский записал обращение в связи с авиакатастрофой в Иране
Авиакатастрофа в Тегеране: в Украине 9 января объявлено днем траура
Авиакатастрофа в Тегеране: в Украине 9 января объявлено днем траура
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка