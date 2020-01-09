Украина изучает версию поражения самолета МАУ ракетой – Данилов

В Украине пока не исключают версию о возможном поражения самолета МАУ, который разбился в Иране, ракетой российского ЗРК Тор.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что сейчас комиссия Украины, которая занимается расследованием авиакатастрофы самолета МАУ в Тегеране, проводит совещание с участием представителей компетентных органов Ирана.
Сегодня не исключают версию о возможном поражения самолета МАУ ракетой российского ЗРК Тор, поскольку в интернете уже появилась информация об обнаружении обломков указанной ракеты.
Также среди основных версий авиакатастрофы в Иране:
- разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам;
- взрыв внутри самолета в результате теракта;
- столкновение с БПЛА или другим летающим объектом.
Читайте: Самолет МАУ пытался вернуться в аэропорт Тегерана – предварительный доклад
По словам Данилова, в состав украинской комиссии входят эксперты, участвующие в расследовании падения MH17.
Сейчас с властями Ирана согласовывают выезд комиссии на место падения самолета, где будут искать обломки ракеты ЗРК Тор.
К слову, западные спецслужбы считают, что самолет МАУ мог разбиться из-за технической неисправности.