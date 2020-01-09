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Факты / Мир

Авиакатастрофа в Иране: Канада хочет присоединиться к расследованию

Канада собирается добиваться ее включения в группу для расследования авиакатастрофы самолета МАУ в Тегеране.

Джастін Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна хочет помочь в расследовании авиакатастрофы самолета МАУ, который разбился в Иране.

По его словам, Канада собирается добиваться прямого участия ее представителей в расследовании крушения самолета в Тегеране.

– Канада будет опираться на международных партнеров для консульской поддержки и обратится напрямую к Ирану с просьбой помочь в расследовании крушения украинского коммерческого самолета в Иране, в результате которого погибли по меньшей мере 63 канадца, – сказал Трюдо.

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Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань 9 января должен поговорить с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джаведом Зарифом касательно расследования авиакатастрофы самолета МАУ.

Кроме того, ведется подготовка консульских групп для поездки в Иран, если правительство страны разрешит ее.

К слову, в Иран вылетел самолет Минобороны Украины, на котором находится группа экспертов.

Источник: IPolitics

Фото: Dreamstime

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