В Шостке нашли мешки с замученными телами собак и котов

В Шостке Сумской области полицейские нашли два мешка с телами собак и несколько мертвых котов.

На одной из мусорных площадок Шостки обнаружили мешки с мертвыми животными. На телах собак и кошек – следы насильственной смерти.

В двух мешках были замученные собаки. У всех есть ножевые ранения, что и стало причиной смерти.

Полиция ищет злоумышленников, открыто уголовное производство по ч.1 ст. 299 УКУ – Жестокое обращение с животными.

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Также ведется следствие еще по нескольким фактам обнаружения мертвых коков, которых нашли окровавленными в разных концах города.

В обоих случаях назначены экспертные исследования.

Напомним, в Полтавской области 28-летний мужчина за издевательства над соседским котом получил шесть лет тюрьмы.