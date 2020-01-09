PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Шостке нашли мешки с замученными телами собак и котов

В Шостке Сумской области полицейские нашли два мешка с телами собак и несколько мертвых котов.

Собака

На одной из мусорных площадок Шостки обнаружили мешки с мертвыми животными. На телах собак и кошек – следы насильственной смерти.

В двух мешках были замученные собаки. У всех есть ножевые ранения, что и стало причиной смерти.

Полиция ищет злоумышленников, открыто уголовное производство по ч.1 ст. 299 УКУ – Жестокое обращение с животными.

Читайте: Догхантера Святогора выпустили из СИЗО

Также ведется следствие еще по нескольким фактам обнаружения мертвых коков, которых нашли окровавленными в разных концах города.

В обоих случаях назначены экспертные исследования.

Напомним, в Полтавской области 28-летний мужчина за издевательства над соседским котом получил шесть лет тюрьмы.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Стрела пронзила руку: в Борисполе в женщину стреляли из арбалета
Стрела пронзила руку: в Борисполе в женщину стреляли из арбалета
На Львовщине микроавтобус выехал на встречную и протаранил грузовик: трое погибших
На Львовщине микроавтобус выехал на встречную и протаранил грузовик: трое погибших
На Сумщине грузовик раздавил внедорожник – погибла девочка и водитель
На Сумщине грузовик раздавил внедорожник – погибла девочка и водитель
В Кривом Роге пьяный водитель сбил людей на пешеходном переходе – двое погибших
В Кривом Роге пьяный водитель сбил людей на пешеходном переходе – двое погибших
В Донецкой области во дворе дома прогремел взрыв
В Донецкой области во дворе дома прогремел взрыв
Смертельное ДТП в Донецкой области: Audi вылетела на встречу и протаранила ВАЗ
Смертельное ДТП в Донецкой области: Audi вылетела на встречу и протаранила ВАЗ
Лежал в пакете среди мусора: на свалке Днепра нашли мертвого младенца
Лежал в пакете среди мусора: на свалке Днепра нашли мертвого младенца
В Херсонской области авто упало с причала в море – водитель погиб
В Херсонской области авто упало с причала в море – водитель погиб
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка