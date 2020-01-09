У Шостці знайшли мішки з закатованими тілами собак і котів

У Шостці Сумської області поліцейські знайшли два мішки з тілами собак та кількох мертвих котів.

На одному зі сміттєвих майданчиків Шостки виявили мішки з мертвими тваринами. На тілах собак та котів – сліди насильницької смерті.

У двох мішках були закатовані собаки. В усіх є ножові поранення, що і стало причиною смерті.

Поліція шукає зловмисників, відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 299 ККУ – Жорстоке поводження з тваринами.

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Також ведеться слідство ще за фактами виявлення кількох мертвих котів, яких знайшли закривавленими в різних кінцях міста.

В обох випадках призначені експертні дослідження.

Нагадаємо, в Полтавській області 28-річний чоловік за знущання над сусідським котом отримав шість років в’язниці.