У Шостці знайшли мішки з закатованими тілами собак і котів

У Шостці Сумської області поліцейські знайшли два мішки з тілами собак та кількох мертвих котів.
На одному зі сміттєвих майданчиків Шостки виявили мішки з мертвими тваринами. На тілах собак та котів – сліди насильницької смерті.
У двох мішках були закатовані собаки. В усіх є ножові поранення, що і стало причиною смерті.
Поліція шукає зловмисників, відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 299 ККУ – Жорстоке поводження з тваринами.
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Також ведеться слідство ще за фактами виявлення кількох мертвих котів, яких знайшли закривавленими в різних кінцях міста.
В обох випадках призначені експертні дослідження.
Нагадаємо, в Полтавській області 28-річний чоловік за знущання над сусідським котом отримав шість років в’язниці.