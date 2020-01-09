Украинский самолет МАУ сбила иранская ракета – Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский самолет в Иране сбила ракета.

На брифинге премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский самолет МАУ в Тегеране сбила ракета – на это указывают данные канадской разведки и союзников страны.

Он заявил, что по разведданным из нескольких источников украинский самолет был случайно сбит Ираном.

– У нас есть данные разведки – как канадской, так и союзников – которые указывают на то, что самолет сбила иранская ракета земля-воздух, – сказал Трюдо.

Читайте: Boeing 737 МАУ случайно сбила иранская ракета – Newsweek



Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета из-за технических неполадок разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Большинство пассажиров самолета были гражданами Ирана.