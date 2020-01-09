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Факты / Мир

Украинский самолет МАУ сбила иранская ракета – Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский самолет в Иране сбила ракета.

Джастін Трюдо

На брифинге премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский самолет МАУ в Тегеране сбила ракета – на это указывают данные канадской разведки и союзников страны.

Он заявил, что по разведданным из нескольких источников украинский самолет был случайно сбит Ираном.

– У нас есть данные разведки – как канадской, так и союзников – которые указывают на то, что самолет сбила иранская ракета земля-воздух, – сказал Трюдо.

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Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета из-за технических неполадок разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Большинство пассажиров самолета были гражданами Ирана. 

В результате крушения погибли 11 украинцев. Подготовлены специальные борты для отправки в Тегеран по линии МИДа и Минобороны для вывоза тел погибших.

Авиакомпания МАУ приняла решение о приостановлении выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок.

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