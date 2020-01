З’явилося відео потрапляння ракети в авіалайнер МАУ – Bellingcat

Дослідницька пошукова мережа Bellingcat оприлюднила на своїй сторінці у Twitter відео, яке ймовірно показує потрапляння ракети в український літак компанії МАУ під Тегераном.

Зазначається, що розслідувачі Bellingcat перевіряють інформацію.

У той же час газета The New York Times підтвердила, що на цьому відео іранська ракета потрапляє в літак над Парандом, недалеко від аеропорту Тегерана, де український авіалайнер перестав передавати свій сигнал перед тим, як він розбився.

We are analyzing this new video supposedly showing a mid-air explosion. By our initial estimation, the video shows an apartment block in western Parand (35.489414, 50.906917), facing northeast. This perspective is directed approximately towards the known trajectory of #PS752. pic.twitter.com/nDvjRIkFU4

— Bellingcat (@bellingcat) January 9, 2020