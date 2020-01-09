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З’явилося відео потрапляння ракети в авіалайнер МАУ – Bellingcat

З’явилося відео, яке ймовірно показує потрапляння ракети в літак МАУ, який зазнав аварії у місті Тегеран.

Авіакатастрофа Boeing 737 МАУ в Ірані

Дослідницька пошукова мережа Bellingcat оприлюднила на своїй сторінці у Twitter відео, яке ймовірно показує потрапляння ракети в український літак компанії МАУ під Тегераном.

Зазначається, що розслідувачі Bellingcat перевіряють інформацію.

– Ми аналізуємо це нове відео, яке нібито показує вибух у повітрі. За нашою початковою оцінкою, відео показує багатоквартирний будинок в західному Паранде в Ірані, — повідомили в Bellingcat.

У той же час газета The New York Times підтвердила, що на цьому відео іранська ракета потрапляє в літак над Парандом, недалеко від аеропорту Тегерана, де український авіалайнер перестав передавати свій сигнал перед тим, як він розбився.

Читайте: Boeing 737 МАУ випадково збила іранська ракета – Newsweek

Нагадаємо, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що український літак МАУ в Тегерані збила ракета – на це вказують дані канадської розвідки та союзників країни.

Він заявив, що за розвідувальними даними з декількох джерел український літак був випадково збитий Іраном.

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