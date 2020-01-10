Эксперты считают, что военнослужащие Ирана просто не могли не отличить гражданский авиалайнер МАУ от военного самолета.

Если же версия о сбивании самолета МАУ в Тегеране подтвердится, то единственным объяснением этой трагедии может стать некомпетентность военных.

По словам экспертов, иранских военных должен был насторожить лишь тот факт, что авиалайнер пытался вылететь из страны. Только в противном случае его можно было принять за вражеский самолет.

– Сегодня остается много вопросов относительно того, почему и как все это произошло, – сказал генерал ВВС США в отставке Дэвид Дептул.

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Кроме того, украинский самолет транслировал уникальный идентификационный код. Однако даже в случае неисправности радара ЗРК Тор, операторы должны посмотреть на расписание авиаперелетов.

Также нужно было оценить скорость и траекторию самолета.

Эксперты считают, что на принятие решений солдатами могло повлиять то, что они находятся в режимы повышенной боеготовности.

К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас версию о попадании ракеты в самолет МАУ не исключают, но она еще не подтверждена.

Источник: Forbes