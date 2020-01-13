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Факты / Происшествия

Людей из Ocean Plaza выносили на руках: скорые увозят пострадавших с ожогами

В результате подтопления ТРЦ Ocean Plaza есть пострадавшие. На видео, которое сняли очевидцы, видно, что к зданию торгового центра прибыли несколько скорых.

На кадрах сняли, как медики забирают мужчину с обожженными ногами. Спасатели ГСЧС лично вынесли на руках из помещения шесть человек.

Информация о пострадавших уточняется.

Читайте: В Киеве ограничат движение на Северном мосту – когда и на сколько

Как сообщалось, ТРЦ Ocean Plaza затопило кипятком предварительно из-за прорыва теплосети.

Фото: Артіль

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