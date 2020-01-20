Соломия Островская погибла в ДТП возле Житомира

На трассе Киев-Чоп, вблизи Житомира, погибла 25-летняя руководительница львовской клиники эстетической хирургии Genesis Соломия Островская.

Соломия находилась за рулем Nissan Juke, на котором она выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком Volvo.

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– Водитель автомобиля Nissan Juke, 25-летняя жительница города Львова, двигаясь в направлении Киева, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовиком Volvo под управлением 30-летнего жителя Закарпатской области. В результате ДТП женщина погибла на месте происшествия, – отметили в ГУ НП в Житомирской области.

Смерть Соломии Островской подтвердила и ее подруга – телеведущая Ольга Фреймут.

Ранее Факты ICTV писали, что умер Руслан Владыко – гитарист группы Ляпис Трубецкой .

Фото: Solomia Ostrovska, ZAXID.NET