PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Надзвичайні події

Соломия Островская погибла в ДТП возле Житомира

На трассе Киев-Чоп, вблизи Житомира, погибла 25-летняя руководительница львовской клиники эстетической хирургии Genesis Соломия Островская.

Соломия находилась за рулем Nissan Juke, на котором она выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком Volvo.

Читайте: Во Львове столкнулись две легковушки: пострадали трое взрослых и ребенок

– Водитель автомобиля Nissan Juke, 25-летняя жительница города Львова, двигаясь в направлении Киева, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовиком Volvo под управлением 30-летнего жителя Закарпатской области. В результате ДТП женщина погибла на месте происшествия, – отметили в ГУ НП в Житомирской области.

Смерть Соломии Островской подтвердила и ее подруга – телеведущая Ольга Фреймут.

Ранее Факты ICTV писали, что умер Руслан Владыко – гитарист группы Ляпис Трубецкой .

Фото: Solomia Ostrovska, ZAXID.NET

Источник: Нацполиция

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка