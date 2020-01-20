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Факти / Надзвичайні події

Соломія Островська загинула в ДТП поблизу Житомира

На трасі Київ-Чоп, поблизу Житомира, загинула 25-річна керівниця львівської клініки естетичної хірургії Genesis Соломія Островська.

Соломія перебувала за кермом Nissan Juke, на якому вона виїхала на зустрічну смугу і зіткнулася з вантажівкою Volvo.

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– Водій автомобіля Nissan Juke, 25-річна жителька міста Львова, рухаючись у напрямку Києва, виїхала на зустрічну смугу та скоїла зіткнення з вантажівкою Volvo, під керуванням 30-річного жителя Закарпатської області. Внаслідок ДТП жінка загинула на місці події, – зазначили у ГУ НП у Житомирській області.

Смерть Соломії Островської підтвердила й її подруга – телеведуча Ольга Фреймут.

Раніше Факти ICTV писали, що помер Руслан Владико – гітарист гурту Ляпіс Трубецкой .

Фото: Solomia Ostrovska, ZAXID.NET

Джерело: Нацполіція

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