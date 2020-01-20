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Факты / Происшествия

В хостеле в РФ пять человек погибли из-за прорыва трубы с кипятком

В хостеле Карамель в Перми (РФ) прорвало трубу отопления. В результате пять человек погибли, еще трое получили ожоги и были госпитализированы. Одна женщина находится в тяжелом состоянии.

Хостел находился в подвале одного из жилых домов, поэтому в номерах нет окон. Это могло затруднить эвакуацию.

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Спасатели уже проверили все комнаты и продолжают откачивать воду.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг не отвечающим требованиям безопасности. Прокуратура начала проверку.

СМИ сообщают, что подобная авария в этом же номере хостела произошла в сентябре 2019 года. Тогда никто не пострадал, потому что номер был пустой.

Напомним, 17 августа произошел пожар в гостинице Токио Стар в Одессе. В результате погибли восемь человек, еще десять пострадали.

Источник: МЧС

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