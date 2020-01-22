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Факты / Надзвичайні події

В Киеве жители новостройки платят за лифт, который несколько месяцев не работает

В Киеве из-за сломанных лифтов в новостройке матери с младенцами вынуждены ходить на прогулку лишь раз в неделю, потому что спустить коляску с верхних этажей самостоятельно или очень трудно, или невозможно.

На эту проблему пожаловалась мать двойняшек Юлия, потому что двойной коляску самостоятельно она не в силах спустить вниз, поэтому детям приходится ждать выходных, когда отец будет дома.

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Лифты в многоэтажках не работают уже несколько месяцев, однако платежки за пользование ими до сих пор приходят жителям, а это 7 тыс. грн в месяц.

Коммунальщики уверяют – лифты отремонтируют за неделю или две, а ремонт затянулся из-за того, что запчасти пришлось ждать из Италии.

Ранее Факты ICTV писали, что в Кропивницком 18-летний парень упал в шахту лифта.

Источник: Надзвичайні новини

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