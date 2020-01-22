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Факти / Надзвичайні події

У Києві жителі новобудови платять за ліфт, який кілька місяців не працює

У Києві через зламані ліфти у новобудові матері з немовлятами вимушені ходити на прогулянку лише раз на тиждень, бо спустити візок з верхніх поверхів самотужки або дуже важко, або нереально.

На цю проблему поскаржилася мати двійнят Юлія, бо подвійний візок самотужки вона не здужає спустити до низу, то дітям доводиться чекати вихідних, коли батько буде дома.

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Ліфти у багатоповерхівках не працюють уже кілька місяців, проте платіжки за користування ними до сих пір приходять мешканцям, а це 7 тис. грн на місяць.

Комунальники запевняють – ліфти полагодять за тиждень чи два, а ремонт затягнувся через те, що запчастини довелося чекати з Італії.

Раніше Факти ICTV писали, що у Кропивницькому 18-річний хлопець впав у шахту ліфта.

Джерело: Надзвичайні новини

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