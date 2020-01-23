Никогда подобного не видел: в Сиэтле мужчина устроил массовую стрельбу

В результате стрельбы в центре города Сиэтл в США в среду вечером, 22 января, по меньшей мере один человек погиб, еще семеро получили ранения.

Мужчина, открывший огонь на улице, до сих пор находится на свободе.

Жертвой нападения стала женщина в возрасте от 40 до 50 лет, она умерла на месте происшествия.

Еще семь человек получили ранения, среди них 9-летний ребенок. Раненых немедленно доставили в медицинский центр.

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Очевидец рассказал, что услышал стрельбу и увидел много людей, которые убегали от стрелка.

– Это была паника, – сказал он. – Я никогда не видел подобного.

Напомним, в декабре 2019 года из-за спора на вечеринке в американском Чикаго произошла стрельба. В результате происшествия огнестрельные ранения получили 13 человек в возрасте 16-48 лет.

Источник: Newsweek