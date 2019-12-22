В США произошла стрельба на вечеринке – 13 пострадавших

В американском Чикаго во время домашней вечеринки началась стрельба, в результате которой пострадали 13 человек.

Из-за спора на вечеринке в американском Чикаго произошла стрельба.

В результате происшествия огнестрельные ранения получили 13 человек в возрасте 16-48 лет. Четверо из них находятся в критическом состоянии.

Сейчас полиция проводит допрос двух людей. Одного из них задержали с пистолетом, а второй ранен.

Оружие было конфисковано правоохранителями.

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По предварительной информации, стрелок открывал огонь “в слепую” по людям, которые бежали с вечеринки.

Информации о нападавшем не предоставили, его личность также остается неизвестной.

Полиция утверждает, что стрельба в Чикаго является “единичным случаем”.

Факты ICTV также писали о том, что в Москве на Лубянке мужчина открыл стрельбу возле здания ФСБ.

В результате погиб один сотрудник службы, еще двое получили серьезные ранения. Самого нападавшего нейтрализовали.