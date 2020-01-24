Мощное землетрясение зафиксировали на востоке Турции в пятницу, 24 января.
По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, толчки имели магнитуду 6,8 баллов.
strong #earthquake shakes Eastern Turkey 13 min ago. More info at: https://t.co/ANxZEaPpJg pic.twitter.com/ND42bEIjOW
— EMSC (@LastQuake) January 24, 2020
Сейсмологи отметили, что толчки ощущались также в Израиле, Ираке и Сирии.
Читайте: В Мексике зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3
В результате землетрясения погибли четыре человека. По предварительным данным, два человека пострадали, заявил глава МВД Турции.
Как сообщалось, 23 января на Закарпатье произошло землетрясение магнитудой 2,9.