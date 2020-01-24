Мощное землетрясение зафиксировали на востоке Турции в пятницу, 24 января.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, толчки имели магнитуду 6,8 баллов.

Сейсмологи отметили, что толчки ощущались также в Израиле, Ираке и Сирии.

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В результате землетрясения погибли четыре человека. По предварительным данным, два человека пострадали, заявил глава МВД Турции.

Как сообщалось, 23 января на Закарпатье произошло землетрясение магнитудой 2,9.