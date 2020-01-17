17 января в 04.07 в Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,3.
Очаг толчков залегал на глубине 27,4 километра.
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Подземные толчки зафиксировали в южной части страны в 19 километрах от пункта Сьюдад-Истепек штата Оахака.
Информации о пострадавших в результате землетрясения нет.
Ранее Факты ICTV писали, что в Японии произошло мощное землетрясение. Его эпицентр оказался вблизи Токио, в соседней префектуре Ибараки.
Источник: Геологическая служба США
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