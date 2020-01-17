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Факты / Мир

В Мексике зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3

17 января в 04.07 в Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,3.

Очаг толчков залегал на глубине 27,4 километра.

Читайте: В Албании произошло землетрясение магнитудой 4,2

Подземные толчки зафиксировали в южной части страны в 19 километрах от пункта Сьюдад-Истепек штата Оахака.

Информации о пострадавших в результате землетрясения нет.

Ранее Факты ICTV писали, что в Японии произошло мощное землетрясение. Его эпицентр оказался вблизи Токио, в соседней префектуре Ибараки.

Источник: Геологическая служба США

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