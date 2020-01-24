В 23.03 зафиксировано землетрясение магнитудой 2,9 по шкале Рихтера в районе города Виноградов в закарпатской области.
Специалисты сообщают, что толчки происходили на глубине 6 км.
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По словам местных жителей, толчки были довольно сильными и даже были похожи на взрыв, но длились недолго.
Напомним, 3 декабря в 23.25 в районе села Станиславчик Бродовского Львовской области было зафиксировано землетрясение. Подземные толчки дошли до 2 баллов.
Источник: Главный центр специального контроля
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