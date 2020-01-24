PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Потужний землетрус у Туреччині: є загиблі

Потужний землетрус зафіксували на сході Туреччини в п’ятницю, 24 січня.

За даними Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру, поштовхи мали магнітуду 6,8 балів.

Сейсмологи зазначили, що поштовхи відчувалися також в Ізраїлі, Іраку та Сирії.

Читайте: У Мексиці зафіксували землетрус магнітудою 5,3

У результаті землетрусу загинули чотири людини. За попередніми даними, двоє людей постраждали, заявив глава МВС Туреччини.

Як повідомлялося, 23 січня на Закарпатті стався землетрус магнітудою 2,9.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка