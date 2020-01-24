Потужний землетрус зафіксували на сході Туреччини в п’ятницю, 24 січня.

За даними Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру, поштовхи мали магнітуду 6,8 балів.

Сейсмологи зазначили, що поштовхи відчувалися також в Ізраїлі, Іраку та Сирії.

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У результаті землетрусу загинули чотири людини. За попередніми даними, двоє людей постраждали, заявив глава МВС Туреччини.

Як повідомлялося, 23 січня на Закарпатті стався землетрус магнітудою 2,9.