Потужний землетрус зафіксували на сході Туреччини в п’ятницю, 24 січня.
За даними Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру, поштовхи мали магнітуду 6,8 балів.
strong #earthquake shakes Eastern Turkey 13 min ago. More info at: https://t.co/ANxZEaPpJg pic.twitter.com/ND42bEIjOW
— EMSC (@LastQuake) January 24, 2020
Сейсмологи зазначили, що поштовхи відчувалися також в Ізраїлі, Іраку та Сирії.
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У результаті землетрусу загинули чотири людини. За попередніми даними, двоє людей постраждали, заявив глава МВС Туреччини.
Як повідомлялося, 23 січня на Закарпатті стався землетрус магнітудою 2,9.