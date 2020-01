По данным Геологической службы США, в водах Карибского моря возле островных стран Куба и Ямайка произошло мощное землетрясение магнитурою 7,7 балла.

Местные издания сообщили об угрозе цунами в водах Карибского моря после разрушительного землетрясения.

Землетрясение произошло в 70 милях (112,7 километра) к юго-западу от Кубы и за 73 мили (117,5 километра) к северо-западу от Ямайки.

– Опасные волны, вызванные землетрясением, вероятны в районе 300 км от эпицентра вдоль побережья Ямайки, Каймановых островов и Кубы, – сказали в Международном информационном центре цунами.

Пользователи Twitter пишут, что земля вокруг буквально содрогается.

This is from the Grand Cayman Island as a 7.7 earthquake occurred off the coasts of Cuba and Jamaica. (Via Jaiden Martin Sins on Facebook) pic.twitter.com/Wxtr8xMkX5 — Chad (@ChadBlue_) January 28, 2020

Cayman Islands after the earthquake 1/2 pic.twitter.com/qnnXLdSSOa — (@_MtheGem) January 28, 2020

Earthquake happenings in the Cayman Islands 1/2 pic.twitter.com/wUGxuE9y9T — Pedro (@p_dippy) January 28, 2020

The earth is still shakes. Cayman got most Jamaica and Cuba felt it long #earthquake pic.twitter.com/F0y6furcWE — Kheno Campbell® (@kash_191) January 28, 2020

#Earthquake video from The Westin Grand Cayman Seven Mile Beach Resort & Spa given to me from Jaiden Sins More coverage on @wsbtv pic.twitter.com/SZ3BXMH2CV — Ashley Homrich (@AshleyWSBTV) January 28, 2020

Напомним, 24 января в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8 баллов.